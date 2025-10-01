▲ La mexiquense de 41 años se impuso a la brasileña Elizabeth Rodrigues (plata) y la iraní Elham Salehi. Foto Copame

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a11

Luego de ser diagnosticada con secuelas de poliomielitis y luxación de cadera, Gloria Zarza perdió la movilidad de sus piernas. A partir de entonces su vida se convirtió en un constante reto por sus limitaciones físicas y la carencia de recursos económicos de su familia.

La originaria de Zinacantepec, estado de México, pasó su adolescencia tratando de adaptarse a sus nuevas condiciones, hasta que a los 28 años incursionó en el deporte, donde se convirtió en una de las mejores exponentes en el lanzamiento de bala.

La seleccionada le dio al país su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Paratletismo al imponerse en la categoría F54 con un envío de 7.97 metros.

“Este resultado costó mucho trabajo y sacrificio. Me voy muy contenta por alcanzar el objetivo. Sin el respaldo y trabajo de mi equipo y de mi familia esto no podría ser posible”, comentó tras la competencia.

La distancia conseguida por Zarza representa su mejor marca de la temporada y la segunda medalla dorada para México en esta justa internacional, luego de la conseguida por Osiris Machado. Además, es el segundo metal dorado consecutivo para la toluqueña, quien el año pasado también se coronó en Kobe, Japón.

Aunque se presentó en la competencia con algunas molestia físicas, Zarza pudo ratificar su dominio en la prueba.

“Ha sido una preparación complicada por aspectos familiares que se le han presentado. Trabajó muy duro y compitió muy bien a pesar de una molestia en el brazo izquierdo que no la dejó hacer un mejor papel. Al final se dio la medalla y estamos muy felices”, comen-tó su entrenador Iván Rodríguez.