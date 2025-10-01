Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a10

Apenas el año pasado Isaac del Toro debutó en el profesionalismo y ya logró lo que ningún otro mexicano en el ciclismo internacional. El joven de 21 años nacido en Ensenada, Baja California, ya está instalado entre los mejores cinco pedalistas del mundo, a unos peldaños de nombres que producen escalofríos sólo de mencionarlos.

Después de la tremenda demostración de Isaac en el Mundial de Ciclismo de Ruanda, donde quedó en quinto lugar en la prueba contrarreloj y séptimo en la de ruta, se instaló en el cuarto puesto de la clasificación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El apellido Del Toro destella como una anomalía bajo los nombres de los daneses Mads Pedersen (3) y Jonas Vingeegard (2). En la cima, el esloveno que parece destinado a convertirse en leyenda, Tadej Pogacar. Que Isaac esté junto a ellos es una rareza, sobre todo para alguien que proviene de un país donde el ciclismo nunca ha sido potencia.

El pasado domingo, durante el Mundial de Ruanda, Del Toro hizo mancuerna con Pogacar. Juntos, como una pareja suicida, se lanzaron en fuga cuando faltaban 100 kilómetros del trazado de 267.5 de la prueba de ruta más difícil en la historia de esas competencias.

El mexicano no resistió el ritmo del mejor ciclista del mundo, pero logró escaparse a su lado como ninguno más pudo. Lo hicieron ademas en un momento desquiciado, demasiado temprano en la carrera y justo en el muro de Kigali, una cuesta que hizo que los demás competidores se quedaran lastrados por la gravedad que combatían sus piernas.