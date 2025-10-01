Noruega exige el mismo castigo que a Rusia
“Es difícil jugar contra un país donde la palabra genocidio está involucrada”, señala la federación nórdica, cuya selección será rival del equipo asiático
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a10
Pese a que la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo de la UEFA están en favor de suspender a Israel por el genocidio contra el pueblo palestino, tanto a nivel selección como de clubes, el organismo rector del balompié europeo decidió posponer esa decisión. Esto tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su plan de 20 puntos para abordar la situación en Gaza, según informó Sky Sports.
“Los intentos de que la UEFA vote sobre la suspensión de Israel del futbol europeo están en suspenso”, mientras Donald Trump espera la respuesta de los involucrados, publicó el medio.
Según la información de Sky Sports, hay consenso entre los líderes del futbol europeo respecto a que imponer sanciones contra Israel durante las negociaciones sobre Gaza sería un “paso incorrecto”.
Se señala que algunos miembros del comité ejecutivo de la UEFA esperaban una votación sobre Israel, pero no se habría convocado una reunión de emergencia.
El periódico The Times informó el 25 de septiembre que la mayoría de los miembros del comité se pronuncian en favor de suspender a Israel. Se presumía que esta decisión podría tomarse durante esta semana.
Por su parte, The Guardian precisó que la sanción no afectaría a las competiciones organizadas conjuntamente, como la clasificación para la Copa del Mundo, que se realiza junto con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).
Anteriormente, expertos de la ONU instaron de forma independiente a la FIFA y a la UEFA para que suspendan la participación de la selección de Israel en competiciones internacionales, y también a nivel de clubes, como una medida necesaria para hacer frente al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado.
La comisión internacional de investigación de la ONU publicó un informe que afirma que las acciones de Israel en la franja de Gaza constituyen un genocidio.
La situación es muy clara para la presidenta de la Federación Noruega de Futbol, Lise Klaveness, cuya selección será próxima rival de Israel en las eliminatorias mundialistas.
Klaveness pidió sin rodeos que se suspenda a Israel del futbol internacional, lo exigió antes de que se pospusiera la votación de la UEFA prevista para esta semana.
Noruega se enfrentará a Israel el 11 de octubre en Oslo en un partido de clasificación para el Mundial, en el que una victoria de los anfitriones prácticamente sellaría su clasificación para al torneo del año que viene en México, Estados Unidos y Canadá.
La presidenta de la federación, quien también forma parte del comité ejecutivo de la UEFA, descartó un boicot al partido, pero dijo que las sanciones son necesarias.
“Trabajo en el asunto desde un punto de vista de principios, pero no boicotearemos por nuestra cuenta. Un boicot sólo conseguiría que Israel fuera al Mundial en lugar de nosotros”, dijo Klaveness en el podcast noruego Pop and Politics.
“En general, ahora trabajamos para que Israel sea sancionado. Creemos que debería serlo, y se trata de hacer cumplir las normas.
“Personalmente, creo que ya que Rusia está fuera, Israel también debería estarlo. Como presidenta del futbol se pueden tener opiniones personales, y yo desde luego tengo las mías”, añadió Klaveness.
“En primer lugar, es increíblemente difícil jugar contra un país donde la palabra genocidio está involucrada, porque después de todo, es su bandera y su himno nacional los que siguen presentes.”
A esto se suma que el presidente de la Federación Turca de Futbol, Ibrahim Haciosmanoglu, escribió a la FIFA, a la UEFA y a los jefes de las asociaciones nacionales del balompié pidiendo la prohibición de Israel de participar en competiciones internacionales, informaron medios locales.
Mientras los dirigentes de los organismos deportivos asumen una postura, los aficionados presionan durante los partidos o competencias para sancionar a Israel como una medida impostergable ante el genocidio en Palestina. Este martes, durante un partido de la Champions entre el turco Galatasaray y el inglés Liverpool, en Estambul, los seguidores del club local extendieron una manta monumental en la que se leía: “La humanidad perdió la conciencia en Gaza”.