▲ Ayer, los seguidores del Galatasaray, durante su partido de Champions contra el Liverpool, mostraron una manta con la leyenda “La humanidad perdió la conciencia en Gaza”. Foto Afp

Sputnik, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. a10

Pese a que la mayoría de los integrantes del comité ejecutivo de la UEFA están en favor de suspender a Israel por el genocidio contra el pueblo palestino, tanto a nivel selección como de clubes, el organismo rector del balompié europeo decidió posponer esa decisión. Esto tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre su plan de 20 puntos para abordar la situación en Gaza, según informó Sky Sports.

“Los intentos de que la UEFA vote sobre la suspensión de Israel del futbol europeo están en suspenso”, mientras Donald Trump espera la respuesta de los involucrados, publicó el medio.

Según la información de Sky Sports, hay consenso entre los líderes del futbol europeo respecto a que imponer sanciones contra Israel durante las negociaciones sobre Gaza sería un “paso incorrecto”.

Se señala que algunos miembros del comité ejecutivo de la UEFA esperaban una votación sobre Israel, pero no se habría convocado una reunión de emergencia.

El periódico The Times informó el 25 de septiembre que la mayoría de los miembros del comité se pronuncian en favor de suspender a Israel. Se presumía que esta decisión podría tomarse durante esta semana.

Por su parte, The Guardian precisó que la sanción no afectaría a las competiciones organizadas conjuntamente, como la clasificación para la Copa del Mundo, que se realiza junto con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

Anteriormente, expertos de la ONU instaron de forma independiente a la FIFA y a la UEFA para que suspendan la participación de la selección de Israel en competiciones internacionales, y también a nivel de clubes, como una medida necesaria para hacer frente al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado.

La comisión internacional de investigación de la ONU publicó un informe que afirma que las acciones de Israel en la franja de Gaza constituyen un genocidio.

La situación es muy clara para la presidenta de la Federación Noruega de Futbol, Lise Klaveness, cuya selección será próxima rival de Israel en las eliminatorias mundialistas.

Klaveness pidió sin rodeos que se suspenda a Israel del futbol internacional, lo exigió antes de que se pospusiera la votación de la UEFA prevista para esta semana.