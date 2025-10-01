▲ La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, durante su participación en la tercera edición del Mondiacult. Foto Secretaría de Cultura federal

La secretaria de Cultura federal (SC), Claudia Curiel de Icaza, aseguró que en México “los pueblos originarios, con sus lenguas, tradiciones y saberes, son reconocidos como fundamento de nuestra identidad y portadores de un futuro compartido”, durante su participación en la tercera Conferencia Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), que se realiza en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, España.

La funcionaria explicó que el país se encuentra en un proceso de transformación que lo ha convertido en una nación más incluyente, por lo que ahora sus políticas están enfocadas en aquellos a quienes, en el pasado, no se les veía ni atendía, como a las mujeres indígenas.

Agregó que se ha hecho urgente rescatar y reconocer la raíz originaria de México “para sanar su memoria”, por lo que destacó la disculpa pública que el Estado mexicano ofreció a los pueblos originarios por siglos de discriminación y olvido. También recordó el reconocimiento constitucional de los derechos culturales, otorgado este año a ese sector de la población.

En ese contexto, reiteró el compromiso de México para impulsar una actualización de la Carta Cultural Iberoamericana a fin de responder a los desafíos del siglo XXI. Entre las propuestas presentadas destacan las siguientes: la protección de los derechos colectivos de los pueblos originarios y afrodescendientes; el fortalecimiento de la educación artística como derecho cultural; el reconocimiento del impacto de la inteligencia artificial en la creación y el patrimonio, y la plena participación de mujeres y personas con discapacidad en la vida cultural.