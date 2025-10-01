Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 4
En sesión solemne, el Senado de la República otorgó ayer el premio al Mérito Literario Rosario Castellanos a la escritora, poeta, ensayista y promotora cultural Silvia Molina, quien desde el pleno de esa cámara expuso que “si la vida es una aventura, la literatura es una reflexión de lo que uno recuerda de la vida”
Es, agregó, una búsqueda de nosotros mismos, un repaso del mundo y su condición humana”.
Silvia Molina expresó que recibía ese premio como “una distinción y una responsabilidad, la de cuidar otro nombre”, el de Rosario Castellanos, una de sus escritoras preferidas.
Antes, al hablar a nombre del Senado, la presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, expuso que ese premio “lleva un mensaje claro: México reconoce a sus creadores, a las mujeres que con su palabra han transformado la vida de la nación”.
Molina expuso que parte de su obra la componen libros de lo que contaban sus tíos maternos sobre sus batallas en la Revolución y lo que hablaban de sus jefes Avaro Obregón, Benjamín Hill, Ignacio, Pesqueira y Francisco Serrano, de donde surgió su novela La familia vino del norte. Asimismo, explicó, los exiliados españoles, que fueron amigos de su padre, entre ellos los poetas León Felipe y Juan Rejano, además de pintores, médicos, políticos y académicos, también le dieron material para sus libros.
“Sin duda es tiempo de mujeres y de escritoras”, resaltó a su vez la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, quién pidió un minuto de aplausos para otra escritora que fue galardonada con este premio, la fallecida dramaturga Luisa Josefina Hernández.