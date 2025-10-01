Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 4

En sesión solemne, el Senado de la República otorgó ayer el premio al Mérito Literario Rosario Castellanos a la escritora, poeta, ensayista y promotora cultural Silvia Molina, quien desde el pleno de esa cámara expuso que “si la vida es una aventura, la literatura es una reflexión de lo que uno recuerda de la vida”

Es, agregó, una búsqueda de nosotros mismos, un repaso del mundo y su condición humana”.

Silvia Molina expresó que recibía ese premio como “una distinción y una responsabilidad, la de cuidar otro nombre”, el de Rosario Castellanos, una de sus escritoras preferidas.

Antes, al hablar a nombre del Senado, la presidenta de la Comisión de Cultura, Beatriz Mojica Morga, expuso que ese premio “lleva un mensaje claro: México reconoce a sus creadores, a las mujeres que con su palabra han transformado la vida de la nación”.