Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 4

París. Obras de René Magritte, Amedeo Modigliani e Yves Klein serán subastadas en Sotheby’s y Christie’s el 23 y 24 de octubre en la ciudad luz durante la Semana del Arte de París, indicaron ayer las casas de remate.

El 23 de octubre, Christie’s subastará el mayor monocromo del artista francés Yves Klein todavía en manos de coleccionistas privados. La obra “más cara de la temporada” está estimada en más de 15 millones de euros, según la empresa. Elaborado en París en 1961, el lienzo fue exhibido en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York como parte de un préstamo de larga duración (2005-2008).

El 24 de octubre, Sotheby’s presentará La magia negra, uno de los cuadros más famosos de René Magritte, estimado entre 5 y 7 millones de euros, según la casa de remates. “Pintado en 1934 y adquirido directamente del artista en 1935 por la familia de los propietarios actuales, se trata de la primera versión” de la famosa serie homónima, que se ha convertido en una obra mítica en el arte de Magritte, agregó la misma fuente.