Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 4

En Void seis personajes variopintos buscan, a veces desesperadamente, su identidad y lugar en el mundo. Void, o vacío en español, es la obra con la que la compañía Última vez, del belga Wim Vandekeybus, vuelve a México como parte de una gira que les llevó primero a ofrecer dos presentaciones en el Teatro del Bosque Julio Castillo, antes de viajar a San Luis Potosí para inaugurar este viernes el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López, en el Teatro de la Paz.

Cuando Vandekeybus (1963) comenzó a crear Void en mayo de 2024 no sólo abrazó el vacío, sino lo buscó, se lee en su página web. Es decir, se trató de un nuevo comienzo en su carrera dancística y coreográfica, en el que tomó el simple vacío como el punto de partida para llegar a una nueva forma de conciencia. En la obra, Vandekeybus no sólo busca sentir la existencia misma, la vida, de manera diferente, sino apunta a crear una nueva manera de evaluar la actuación: mirarla de modo diferente, con una simplicidad completa.

El lunes pasado, ante un teatro lleno, media docena de bailarines, procedentes de diferentes partes del mundo (Italia, Bélgica, Hong Kong, Alemania, Suecia y Francia) se encargaron de llevar al escenario el pensamiento de Vandekeybus para el beneplácito del público, con una mezcla de humor, sensualidad, incluso erotismo, y agresividad.

Void sucede –no hay otra manera de decirlo– a lo largo de 90 minutos con un ritmo vertiginoso que no cae en ningún momento ni se repite en lo que a situaciones o movimientos se refiere. La inventiva del coreógrafo no tiene límites, como bien ha demostrado a lo largo de casi cuatro décadas. En 1987 dio a conocer su primera obra What The Body Does Not Remember (Lo que el cuerpo no recuerda), que ganó el codiciado Premio Bessie en Nueva York el año de su estreno. La pieza, por cierto, se volverá a montar el año entrante en París.

Los bailarines –cuatro mujeres y dos hombres– no se limitan a jugar con las emociones y sentimientos de cada uno, sino también con los del público. En cierto momento una de las bailarinas se acerca a personas sentadas al frente, pero en uno de los costados, para sentir el latido de su corazón, armada con una especie de tubo. Algo sucede y regresa al escenario para tomar lo que aparenta ser un cuchillo, sin embargo, es detenida por otro bailarín.