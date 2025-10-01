▲ La sonámbula abrirá la temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York en el Auditorio Nacional. Foto Ludwig Olah y Merri Cyr

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 3

El tenor mexicano Rolando Villazón debutará como director escénico en el Metropolitan Opera House (Met) con la nueva producción de La sonámbula (1831), de Vincenzo Bellini, obra que, además, abrirá la temporada 2025-2026 de En vivo desde el Met de Nueva York el 18 de octubre en el Auditorio Nacional.

Villazón (Ciudad de México, 1972), quien cumple tres décadas de carrera el próximo 19 de noviembre, empezó a dirigir en 2010. Desde entonces realiza “más o menos una producción por año”. La sonámbula será su ópera número 14. Se trata de un montaje hecho en París en 2020, que viajó luego a Grecia en una producción con el Met. “De aquella primera versión he hecho varias modificaciones. Siguiendo el libreto original, hemos evolucionado el concepto de una sociedad aislada en los Alpes Suizos, conservadora, patriarcal, muy estricta, formal, que tiene esta huérfana, Amina, una mujer joven, exhuberante, en contacto con la naturaleza y consigo misma”.

A pesar de encontrar “problemas” para pertenecer a dicho comunidad, Amina desea permanecer en ella porque es el único mundo que conoce. El sonambulismo se convierte es su modo de escape, ya que así “logra alejar su súper yo para permitir a su subconsciente la libertad de ser quien es”, expresó Villazón en conferencia de prensa para anunciar la nueva temporada En vivo desde el Met de Nueva York.

El papel de Amina será interpretado por la soprano estadunidense Nadine Sierra, “una de las cantantes más talentosas que he conocido en mis 30 años de carrera”, aseguró Villazón. El rol de Elvino, prometido de Amina, correrá a cargo del tenor español Xabier Anduaga.

Villazón expresó que cambió “radicalmente la puesta en escena en lo estético y lo que le sucede a Amina al final, así como en partes del segundo acto. Siempre habrán pequeñas diferencias que harán nueva la ópera a partir de los artistas con los que uno trabaja, también respecto del teatro”, y agregó que Sierra añade a su papel “un aspecto feminista y una lucha interna más allá de sólo ser aceptada por el hombre que ama”.