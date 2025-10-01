▲ Enrique Diemecke estuvo en Doha, Qatar, y Buenos Aires, Argentina, donde comprobó que la música es un puente que “unifica al mundo”. Foto cortesía Arnaldo Colombaroli

Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 2

El sonido de una orquesta, dice el director Enrique Arturo Diemecke, no es un entramado de notas, sino el eco del espíritu. “La música es el lenguaje del alma; transmite lo que somos como seres humanos”, comentó, todavía emocionado, tras haber dirigido recientemente en Doha, Qatar, y Buenos Aires, Argentina.

Esa experiencia, que describió como “maravillosa, increíble”, le permitió constatar que incluso culturas distantes pueden encontrarse al unísono cuando la música actúa como puente. “Creo que se cumplió la misión: unificar al pueblo, unificar al mundo”, señaló en entrevista con La Jornada.

Con esa convicción regresa a México para encabezar una temporada intensa. En la Sala Nezahualcóyotl dirigirá a la Orquesta Filarmónica de la UNAM los días 4, 5, 15 y 16 de octubre, como parte de la tercera temporada 2025 dedicada a la relación entre música y naturaleza.

Después, en el Palacio de la Música de Mérida, al frente de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, ofrecerá programas especiales el 17, 19, 24 y 26 de octubre, mientras busca asumir la dirección titular de la institución.

El programa de la Ofunam propone un recorrido por los ciclos vitales de la naturaleza. Inicia con Esferas, de la mexicana Lilia Vázquez Kuntze, obra que evoca cuerpos celestes en movimiento.

Se suman Don Quijote a Dulcinea, de Ravel, con la voz del barítono Alfredo Daza; Pavana para una infanta difunta, delicado homenaje a la memoria, y el aria Credo in un Dio crudel, de Verdi, que tiñe de dramatismo shakespeareano la velada.

El cierre correrá a cargo de dos poemas sinfónicos de Respighi: Fuentes de Roma y Pinos de Roma, estampas en las que la ciudad eterna cobra vida.

Para Diemecke, la selección responde a un principio claro: “La naturaleza inspira a los compositores y los instrumentos dialogan con ella. Una flauta puede conversar con un pájaro, los tambores con la tierra, las cuerdas con el murmullo del viento”.

Su intención es que el público perciba cómo cada sonido remite a un fenómeno natural o a un recuerdo vital.

Hablar de Respighi lo emociona especialmente. Explicó que en Fuentes de Roma el compositor describe la luz cambiante sobre el agua según la hora del día, mientras en Pinos de Roma las melodías recrean escenas de juego, rezos en catacumbas, cantos nocturnos y hasta el regreso triunfal de las legiones por la vía Apia.

“Es una combinación fantástica: la música hace sentir la historia y el ambiente mismo de Roma.”

Esa capacidad para convertir la partitura en un relato vivo ha distinguido a Diemecke en escenarios internacionales. Durante 16 años al frente de la Filarmónica de Buenos Aires y luego en la Sinfónica Nacional de México, se empeñó en tender puentes entre repertorios universales y voces locales.