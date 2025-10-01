Lilian Hernández Osorio

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 6

Con el fin de acercar la ciencia, las humanidades y las artes a todas las personas, especialmente a niños y jóvenes, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el lanzamiento de Synapsia 2025.

Se trata de un festival gratuito y masivo que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre, de 10 a 17 horas, en el Barrio Universitario del Centro Histórico.

Con sedes como el Colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional Preparatoria, la Antigua Escuela de Jurisprudencia y el Museo de las Constituciones, Manuel Suárez Lastra, director general de Divulgación de la Ciencia, explicó que Synapsia transformará estos recintos históricos en escenarios de innovación, diálogo y experiencias transdisciplinarias.

Durante los dos días que integran este festival, apuntó que se esperan más de 500 participantes entre investigadores, talleristas, artistas y divulgadores, la colaboración de 80 instituciones nacionales e internacionales y la asistencia de cerca de 15 mil personas, principalmente juventudes.