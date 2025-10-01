Ciencias
Ver día anteriorMiércoles 1º de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/01. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Ciencias/UNAM anuncia el festival Synapsia 2025/
A nterior
 
UNAM anuncia el festival Synapsia 2025

Diseñado para conectar el conocimiento con la juventud //Se realizará los días 10 y 11 de octubre en el Barrio Universitario del Centro Histórico

 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 6

Con el fin de acercar la ciencia, las humanidades y las artes a todas las personas, especialmente a niños y jóvenes, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el lanzamiento de Synapsia 2025.

Se trata de un festival gratuito y masivo que se llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre, de 10 a 17 horas, en el Barrio Universitario del Centro Histórico.

Con sedes como el Colegio de San Ildefonso, la Escuela Nacional Preparatoria, la Antigua Escuela de Jurisprudencia y el Museo de las Constituciones, Manuel Suárez Lastra, director general de Divulgación de la Ciencia, explicó que Synapsia transformará estos recintos históricos en escenarios de innovación, diálogo y experiencias transdisciplinarias.

Durante los dos días que integran este festival, apuntó que se esperan más de 500 participantes entre investigadores, talleristas, artistas y divulgadores, la colaboración de 80 instituciones nacionales e internacionales y la asistencia de cerca de 15 mil personas, principalmente juventudes.

En conferencia de prensa, señaló que es un festival anual, gratuito y masivo, diseñado para conectar el conocimiento con las personas, sobre todos los niños y jóvenes, a través de experiencias lúdicas y en un lenguaje accesible de formatos innovadores.

Synapsya, dijo, no sólo busca ser un evento cultural, sino una estrategia para revitalizar el barrio universitario reconstruyendo los vínculos entre la universidad, la ciudad y la comunidad uniendo a museos, centros de investigación e instituciones culturales para hacer del conocimiento un bien común.

En tanto, Rosalba Velázquez Ortiz, del Departamento de Difusión la Ciencia del CCH, detalló que entre las actividades que se llevarán a cabo habrá conferencias y charlas sobre temas que van desde la física cuántica y la seudociencia, hasta la ética y la ciencia ficción en los videojuegos, la química detrás de los aromas, los enjambres robóticos y la metamorfosis cultural de las brujas.

A nterior
Subir al inicio del texto