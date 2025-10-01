Ángel Bolaños Sánchez

Trabajadores de la alcaldía Tláhuac continuaban ayer realizando trabajos de limpieza y desinfección en calles y vivienda afectadas por la lluvia del sábado, donde siguen operando dos puestos de mando en la colonia San José y en el barrio Los Reyes, e iniciaron labores de desazolve y limpieza de maleza en canales, particularmente en los ejidos de San Pedro Tláhuac y San Juan Ixtayopan, donde se afectaron algunos cultivos.

Personal de la demarcación señaló que desde el domingo se abatieron los niveles del agua, que en algunos puntos alcanzaron 30 centímetros de altura al saturarse la capacidad del drenaje para desalojarla, y por derrames de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castle.

Otra colonia que también resultó afectada fue Quiahuatla, y el predio conocido como Tierra y Libertad.