Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 37
Trabajadores de la alcaldía Tláhuac continuaban ayer realizando trabajos de limpieza y desinfección en calles y vivienda afectadas por la lluvia del sábado, donde siguen operando dos puestos de mando en la colonia San José y en el barrio Los Reyes, e iniciaron labores de desazolve y limpieza de maleza en canales, particularmente en los ejidos de San Pedro Tláhuac y San Juan Ixtayopan, donde se afectaron algunos cultivos.
Personal de la demarcación señaló que desde el domingo se abatieron los niveles del agua, que en algunos puntos alcanzaron 30 centímetros de altura al saturarse la capacidad del drenaje para desalojarla, y por derrames de los canales Riachuelo Serpentino y Rafael Castle.
Otra colonia que también resultó afectada fue Quiahuatla, y el predio conocido como Tierra y Libertad.
En el caso de la colonia San José, contigua al humedal de la laguna Xico-Tláhuac, refirieron que la lluvia fue tan intensa que alcanzó a inundar casas y patios en puntos donde no ha sido recurrentes los anegamientos en temporada de lluvia.
Como parte de las acciones del plan de emergencia y auxilio a la población, la alcaldesa Berenice Hernández Calderón empezó ayer la entrega de enseres domésticos esenciales como colchones y refrigeradores a familias afectadas en situación de precariedad, continuó la distribución de kits de limpieza, además de trabajos de desazolve y retiro de basura, así como las jornadas de salud para la aplicación de vacunas.