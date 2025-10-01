Mara Ximena Pérez

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 37

Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón coincidieron en que el parque Japón, el cual consideran un pulmón verde en la ciudad, se encuentra abandonado con canchas en mal estado, áreas invadidas por el tianguis y juegos deteriorados, pero lo que divide opiniones es la construcción de la Utopía anunciada por el gobierno central y autoridades de la demarcación.

Para la señora Trinidad, usuaria del parque, el proyecto significará mejoras concretas para rehabilitar la zona. Se quejó de que entre las personas que se manifiestan en contra exista desinformación. “No saben realmente los beneficios que va a tener para la gente”, expresó, ante la posibilidad de contar con acceso gratuito a la alberca semiolímpica que forma parte del proyecto.

Defensa del espacio, vital

En cambio, para Juan Carlos Álvarez, integrante de la comisión de participación ciudadana en Ampliación Alpes –colonia donde el voto por el “no” ganó por 84 por ciento– opinó que “la Utopía puede o no ser, pero la defensa del parque es vital porque las áreas verdes no se recuperan”.

Explicó que de las 33 hectáreas del parque, sólo 22 están consideradas como área de valor ambiental en la categoría de bosque urbano. “Si no han dado mantenimiento a lo que ya existe, ¿cómo confiar en que van a sostener una obra de esa magnitud?”