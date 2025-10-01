Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 37
Vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón coincidieron en que el parque Japón, el cual consideran un pulmón verde en la ciudad, se encuentra abandonado con canchas en mal estado, áreas invadidas por el tianguis y juegos deteriorados, pero lo que divide opiniones es la construcción de la Utopía anunciada por el gobierno central y autoridades de la demarcación.
Para la señora Trinidad, usuaria del parque, el proyecto significará mejoras concretas para rehabilitar la zona. Se quejó de que entre las personas que se manifiestan en contra exista desinformación. “No saben realmente los beneficios que va a tener para la gente”, expresó, ante la posibilidad de contar con acceso gratuito a la alberca semiolímpica que forma parte del proyecto.
Defensa del espacio, vital
En cambio, para Juan Carlos Álvarez, integrante de la comisión de participación ciudadana en Ampliación Alpes –colonia donde el voto por el “no” ganó por 84 por ciento– opinó que “la Utopía puede o no ser, pero la defensa del parque es vital porque las áreas verdes no se recuperan”.
Explicó que de las 33 hectáreas del parque, sólo 22 están consideradas como área de valor ambiental en la categoría de bosque urbano. “Si no han dado mantenimiento a lo que ya existe, ¿cómo confiar en que van a sostener una obra de esa magnitud?”
Vecinos como él temen que la Utopía acelere la pérdida de áreas verdes y agrave el caos vial en una zona ya saturada.
El parque, al estar ubicado junto a la avenida Rómulo O’Farril y calzada de Las Águilas, también complica el paso peatonal, por lo que instan a las autoridades a atender el problema del tránsito. “Se necesita facilitar el acceso porque es el paso continuo de vehículos”, dijeron. A esto se suma la instalación de puestos de tianguistas los fines de semana, que además de no contar con espacio de estacionamiento, cada vez invaden más áreas verdes.
“En el momento que haya más usuarios y que no se resuelva el problema de estacionamiento se haría un cuello de botella”, advirtió el vecino. Aunque la alcaldía anunció que busca acondicionar un corralón en la parte baja, donde se dividen las dos fracciones del parque, no se tiene certeza de ello, señalaron.