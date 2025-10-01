▲ Inversionistas del ramo inmobiliario han aprovechado de manera indiscriminada la euforia por el Mundial de Futbol para construir edificaciones en Santa Úrsula Coapa. En la imagen, desarrollo en la calle Popocatépetl. Foto La Jornada

Josefina Quintero Morales

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 37

Con la leyenda “Invierte en Santa Úrsula Coapa. Aprovecha la plusvalía del Mundial”, empresarios del ramo inmobiliario promueven nuevas construcciones sin respetar el uso de suelo permitido, con carencia de agua potable e insuficiencia del drenaje, denunciaron vecinos que ya padecen las violaciones del desarrollo urbano.

A menos de un año de que se juegue la Copa del Mundo, expusieron que han identificado varias edificaciones con irregularidades en varios puntos de la colonia, entre los que mencionaron el desarrollo en la calle Popocatépetl, manzana 893, que sin lona de publicitación que informe del tipo de obra y densidad de construcción, se edifican ocho niveles para vivienda residencial en una colonia donde lo permitido son cuatro pisos.

Además, no cuenta con permisos de factibilidad hídrica, por lo cual los vecinos de la mencionada colonia han demandado a las autoridades que les informen cómo se conectarán a las tomas de agua los nuevos inquilinos, si en la zona se abastecen por tandeo.

Los predios de este punto de Santa Úrsula cuentan aún con fosas sépticas y, relatan los vecinos, en el citado predio la familia que ahí vivía también descargaba de la misma forma.