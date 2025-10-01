Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 36
El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, dijo que la línea A del Metro, que corre de Pantitlán, en la capital del país, a La Paz, en el estado de México, requiere atención de manera inmediata, al considerar que “está en alerta” por la suspensión del servicio en seis ocasiones de junio a la fecha, debido a las anegaciones que han dejados las lluvias.
Entrevistado tras un encuentro con permisionarios de locales establecidos en los espacios de las 12 líneas del STC, señaló que el tramo de La Paz es el que apremia en la modernización de la línea A; sin embargo, señaló que no iniciarán los trabajos este año.
El funcionario no especificó el monto que se requiere para su rehabilitación al tratarse de recursos que destinará en su mayoría el gobierno federal en el paquete de presupuesto para 2026, pero adelantó que se analiza que la remodelación de la línea A se realice por segmentos y no haya cierre completo, con el propósito de no perjudicar la movilidad de los usuarios.
Mencionó que en la zona de la terminal La Paz de la línea “hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”, e insistió en que “tenemos esta afectación por las lluvias, porque en esta zona no tenemos drenaje, y al no tenerlo nos estamos inundando”.
Recordó que son tres las mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el municipio de La Paz, el estado de México y la Comisión Nacional del Agua; en tanto, sobre la próxima apertura de la línea 1, adelantó que posiblemente la estación Observatorio reabra “independientemente de las condiciones” de modernización del Centro de Transferencia Modal y de las instalaciones del Tren Suburbano.
Por su parte, los locatarios reprocharon que prácticamente la mitad del año ha estado cerrada la estación Zócalo por conciertos, eventos políticos o culturales, lo que ha dejado pérdidas económicas de miles de pesos, porque tan sólo en septiembre estuvo sin acceso durante 15 días.
Otros comerciantes pidieron ser considerados en las remodelaciones porque fueron “desplazados” de la estación Zaragoza, en cuyo lugar colocaron cilindros, y en el caso de la estación Chapultepec, desconocen si regresarán a los locales comerciales.