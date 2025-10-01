Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 36

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava Suárez, dijo que la línea A del Metro, que corre de Pantitlán, en la capital del país, a La Paz, en el estado de México, requiere atención de manera inmediata, al considerar que “está en alerta” por la suspensión del servicio en seis ocasiones de junio a la fecha, debido a las anegaciones que han dejados las lluvias.

Entrevistado tras un encuentro con permisionarios de locales establecidos en los espacios de las 12 líneas del STC, señaló que el tramo de La Paz es el que apremia en la modernización de la línea A; sin embargo, señaló que no iniciarán los trabajos este año.

El funcionario no especificó el monto que se requiere para su rehabilitación al tratarse de recursos que destinará en su mayoría el gobierno federal en el paquete de presupuesto para 2026, pero adelantó que se analiza que la remodelación de la línea A se realice por segmentos y no haya cierre completo, con el propósito de no perjudicar la movilidad de los usuarios.

Mencionó que en la zona de la terminal La Paz de la línea “hay que hacer una infraestructura más sólida en la parte baja, hay que atender la afectación del subsuelo”, e insistió en que “tenemos esta afectación por las lluvias, porque en esta zona no tenemos drenaje, y al no tenerlo nos estamos inundando”.