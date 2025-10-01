Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 36
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre, un militar en activo de la Guardia Nacional, quien ayer por la mañana disparó un arma de fuego afuera de la estación Centro Médico de la línea 3 del Metro, después de una discusión con otro usuario.
El sujeto fue identificado como Francisco N, de 54 años, quien fue detenido tras el reporte que recibió la policía capitalina sobre disparos en avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Poniente, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con los reportes, un usuario solicitó apoyo a los elementos de la SSC y denunció que luego de tener una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo.
Los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y ubicaron al responsable, a quien le realizaron una revisión preventiva en la cual le hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores y una identificación vigente de la dependencia federal militar.
En entrevista, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, confirmó dijo que el reporte que le hizo llegar la SSC refiere que “es un militar que fue detenido por el personal de seguridad pública; es un militar de la Guardia Nacional.
“Tengo entendido que fue una riña que se inició en el exterior de la estación del Metro y posteriormente terminó tratando de ingresar a las instalaciones y ahí fue detenido”, explicó el funcionario.
Comentó que el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades, al precisar que el hombre que portaba el arma en la mano no disparó dentro de las instalaciones del STC.
Sin precisar números ni los delitos, aseguró que ha disminuido la incidencia delictiva en 52 por ciento en las 12 líneas.
Usuarios entrevistados en la estación Bellas Artes de la línea 2 se pronunciaron a favor de que las autoridades de la SSC desplieguen a más elementos en los accesos de las instalaciones o que simplemente “hagan bien su trabajo”.
Óscar, usuario habitual del Metro, dijo que “es simple: que trabajen bien porque siempre están metidos en su celular”; en tanto, Juan José Álvarez refirió que “siempre es un caos cuando hay una riña entre los mismos pasajeros o con los vendedores; nunca hay un policía”.