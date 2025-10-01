Kevin Ruiz y Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 36

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a un hombre, un militar en activo de la Guardia Nacional, quien ayer por la mañana disparó un arma de fuego afuera de la estación Centro Médico de la línea 3 del Metro, después de una discusión con otro usuario.

El sujeto fue identificado como Francisco N, de 54 años, quien fue detenido tras el reporte que recibió la policía capitalina sobre disparos en avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Poniente, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los reportes, un usuario solicitó apoyo a los elementos de la SSC y denunció que luego de tener una discusión con un sujeto en la escalera de la estación Centro Médico, dicha persona desenfundó un arma de fuego y disparó hacia el suelo.

Los oficiales implementaron un dispositivo de búsqueda y ubicaron al responsable, a quien le realizaron una revisión preventiva en la cual le hallaron un arma de fuego con 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores y una identificación vigente de la dependencia federal militar.

En entrevista, el director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, confirmó dijo que el reporte que le hizo llegar la SSC refiere que “es un militar que fue detenido por el personal de seguridad pública; es un militar de la Guardia Nacional.