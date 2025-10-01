Kevin Ruiz y Ángel Bolaños Sánchez

Tras la ejecución del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, al salir de su negocio en la colonia Polanco, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) da seguimiento a una amenaza que el también empresario recibió con anterioridad y por la que existía una carpeta de investigación.

Además, tienen el seguimiento de los dos sicarios, quienes huyeron en una motocicleta color negro con dirección al estado de México, por lo que se realizan trabajos de inteligencia y campo.

Las primeras indagatorias luego del crimen cometido la noche del lunes en la calle Molière número 80, esquina con Presidente Masaryk, establecen que los agresores conocían el horario en que la víctima se encontraba en su negocio Micky Hair Salon, y esperaron a que saliera por la puerta principal de la plaza, que también alberga la embajada de España, para cometer el crimen.

Una conocida de Micky Hair, acudió hasta el sitio donde se cometió el crimen, y con lágrimas en los ojos señaló que “era un ser humano excepcional, un ejemplo, amigo, trabajador y luchador por sus sueños.

“Siempre trabajó hasta el cansancio para lograr todos sus éxitos; (era) una persona comprometida con la humanidad, que se preocupaba por la gente que trabajaba con él… No hay algo malo que se pueda decir de Micky Hair, sería una falta de respeto a su persona”, expresó.

Miguel Ángel de la Mora Larios, de 28 años, recibió por lo menos seis disparos de arma de fuego en un ataque directo de dos sujetos que escaparon en una motocicleta tras asesinarlo.