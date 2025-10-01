Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35

Las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes darán a conocer mañana la nueva normatividad federal que regirá para las unidades que transporten sustancias peligrosas y gas, a fin de evitar que se repita la experiencia de la explosión ocurrida en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó saldo de una treintena de personas fallecidas, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Se pretende que a raíz de esta explosión este tipo de vehículos circulen con mayores estándares de seguridad, porque lo importante es prevenir a futuro.

Al preguntarle sobre la posibilidad de sancionar a la empresa propietaria de la unidad siniestrada, la mandataria explicó que los peritajes iniciales dan cuenta de que la causa del accidente fue el exceso de velocidad a la que se desplazaba. Sin embargo, Sheinbaum no descartó que, si del avance en las investigaciones se desprenden indicios que apunten a responsabilidades de la compañía, las autoridades competentes procederían a imponer las sanciones correspondientes.