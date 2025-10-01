Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35
Las secretarías de Energía y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes darán a conocer mañana la nueva normatividad federal que regirá para las unidades que transporten sustancias peligrosas y gas, a fin de evitar que se repita la experiencia de la explosión ocurrida en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó saldo de una treintena de personas fallecidas, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Se pretende que a raíz de esta explosión este tipo de vehículos circulen con mayores estándares de seguridad, porque lo importante es prevenir a futuro.
Al preguntarle sobre la posibilidad de sancionar a la empresa propietaria de la unidad siniestrada, la mandataria explicó que los peritajes iniciales dan cuenta de que la causa del accidente fue el exceso de velocidad a la que se desplazaba. Sin embargo, Sheinbaum no descartó que, si del avance en las investigaciones se desprenden indicios que apunten a responsabilidades de la compañía, las autoridades competentes procederían a imponer las sanciones correspondientes.
Subrayó que esto dependerá de las indagatorias que realice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la instancia responsable. La mandataria destacó que aun cuando el gobierno federal está respaldando al Gobierno de la Ciudad de México, éste ha sido el principal responsable de proporcionarles el apoyo a los familiares de las víctimas.
Sin embargo, puntualizó que en el caso de que éstos decidan buscar un acuerdo reparatorio con la empresa, corresponderá a la fiscalía capitalina mediar en las negociaciones y definir los términos del convenio de reparación integral y determinar los montos de las indemnizaciones a los familiares. Sheinbaum ratificó todo el apoyo del gobierno federal a las personas afectadas por este trágico accidente.