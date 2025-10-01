Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35

El gobierno capitalino presentó 13 medidas de tránsito para regular el transporte de sustancias tóxicas o peligrosas en la Ciudad de México, a 20 días de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó 31 personas fallecidas y 53 heridas.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que fijarán nuevos límites de velocidad, rutas y carriles específicos, regulación de horarios, así como radares y operativos en los cinco principales accesos carreteros a la capital del país, en coordinación con autoridades federales, para revisar que se cumpla con la normatividad de tránsito y de protección civil.

La mandataria señaló que para ello no se requiere reformar alguna ley, sólo modificar el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

De acuerdo con las medidas anunciadas, los vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosas no podrán ingresar a las vías de acceso controlado; se reducirá a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad para estas unidades; las pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos tendrán prohibido circular en vías secundarias, y las que lleven más de 20 mil litros sólo podrán transitar entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.