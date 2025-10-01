Capital
Ver día anteriorMiércoles 1º de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/01. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Aparece grieta bajo el puente de La Concordia; no es socavón: autoridades/
S iguiente
 

Tromba del sábado activó falla geológica, aclaran

Aparece grieta bajo el puente de La Concordia; no es socavón: autoridades

Mide seis metros de largo por dos de hondo // Se atenderá con base en el protocolo que corresponde

Foto
▲ La aparición de la abertura bajo el puente de La Concordia se debe a la trayectoria del agua pluvial de la temporada que busca su cauce, y no guarda relación alguna con el percance acontecido el 10 de septiembre pasado en el sitio, informó la alcaldía Iztapalapa.Foto Alfredo Domínguez
 
Periódico La Jornada
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35

La tarde de ayer, una grieta geológica de grandes dimensiones se formó bajo el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, a escasos metros del sitio donde hace 20 días volcó una pipa de gas LP.

La abertura, que en un inicio aparentaba ser un socavón, tiene 1.5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de seis metros por una profundidad de dos, mientras la trayectoria de la fractura alcanza 138 metros de extensión, de acuerdo con informes de la alcaldía.

Fueron automovilistas que circulaban por el distribuidor vial quienes alertaron sobre la oquedad, localizada en el costado derecho de la curva, justo en la incorporación de la carretera Los Reyes hacia la autopista México-Puebla.

Tras un recorrido, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, junto con personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de direcciones generales de Gobierno, de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la demarcación, aclararon que la afectación no corresponde a un socavón provocado por tuberías de agua o drenaje, sino a la trayectoria de escurrimientos pluviales que buscan cauce en esa zona.

El trazo ya se encuentra registrado en el plan de riesgos enviado a las secretarías de Gobierno y de Obras y Servicios, a fin de que intervengan conforme al protocolo correspondiente, pues la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a la tromba que cayó el sábado 27 de septiembre.

De manera preventiva, el sitio permanece acordonado para impedir el paso vehicular en tanto se realizan los trabajos correspondientes. Además, las autoridades afirmaron que el fenómeno “no tiene ninguna relación con los acontecimientos del 10 de septiembre pasado en la zona”.

S iguiente
Subir al inicio del texto