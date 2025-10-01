Tromba del sábado activó falla geológica, aclaran
Mide seis metros de largo por dos de hondo // Se atenderá con base en el protocolo que corresponde
Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35
La tarde de ayer, una grieta geológica de grandes dimensiones se formó bajo el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, a escasos metros del sitio donde hace 20 días volcó una pipa de gas LP.
La abertura, que en un inicio aparentaba ser un socavón, tiene 1.5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de seis metros por una profundidad de dos, mientras la trayectoria de la fractura alcanza 138 metros de extensión, de acuerdo con informes de la alcaldía.
Fueron automovilistas que circulaban por el distribuidor vial quienes alertaron sobre la oquedad, localizada en el costado derecho de la curva, justo en la incorporación de la carretera Los Reyes hacia la autopista México-Puebla.
Tras un recorrido, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, junto con personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de direcciones generales de Gobierno, de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la demarcación, aclararon que la afectación no corresponde a un socavón provocado por tuberías de agua o drenaje, sino a la trayectoria de escurrimientos pluviales que buscan cauce en esa zona.
El trazo ya se encuentra registrado en el plan de riesgos enviado a las secretarías de Gobierno y de Obras y Servicios, a fin de que intervengan conforme al protocolo correspondiente, pues la primera evaluación apunta a que esta falla se activó debido a la tromba que cayó el sábado 27 de septiembre.
De manera preventiva, el sitio permanece acordonado para impedir el paso vehicular en tanto se realizan los trabajos correspondientes. Además, las autoridades afirmaron que el fenómeno “no tiene ninguna relación con los acontecimientos del 10 de septiembre pasado en la zona”.