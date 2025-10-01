▲ La aparición de la abertura bajo el puente de La Concordia se debe a la trayectoria del agua pluvial de la temporada que busca su cauce, y no guarda relación alguna con el percance acontecido el 10 de septiembre pasado en el sitio, informó la alcaldía Iztapalapa. Foto Alfredo Domínguez

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de octubre de 2025, p. 35

La tarde de ayer, una grieta geológica de grandes dimensiones se formó bajo el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, a escasos metros del sitio donde hace 20 días volcó una pipa de gas LP.

La abertura, que en un inicio aparentaba ser un socavón, tiene 1.5 metros de radio, una proyección de agrietamiento de seis metros por una profundidad de dos, mientras la trayectoria de la fractura alcanza 138 metros de extensión, de acuerdo con informes de la alcaldía.

Fueron automovilistas que circulaban por el distribuidor vial quienes alertaron sobre la oquedad, localizada en el costado derecho de la curva, justo en la incorporación de la carretera Los Reyes hacia la autopista México-Puebla.

Tras un recorrido, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz, junto con personal de las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como de direcciones generales de Gobierno, de Servicios Urbanos y de Protección Civil de la demarcación, aclararon que la afectación no corresponde a un socavón provocado por tuberías de agua o drenaje, sino a la trayectoria de escurrimientos pluviales que buscan cauce en esa zona.