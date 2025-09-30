De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 35

El Comité 68 Pro Libertades Democráticas convocó a la marcha por el 57 aniversario de la represión del movimiento estudiantil de 1968 y reiteró la exigencia de “juicio y castigo a los responsables del genocidio; alto a la represión y criminalización de la protesta social”.

La agrupación afirmó que “la lucha del pueblo contra la impunidad no claudicará hasta alcanzar justicia para todas y todos”. En un documento leído por el abogado Víctor Guerra, en el Zócalo capitalino frente al Palacio Nacional, la agrupación exhortó a los “grupos de carácter clientelar o de choque”, ajenos al Comité 68, que hagan su propia convocatoria, mientras al Gobierno de la Ciudad de México solicitó que se evite la participación del “extinto” cuerpo de granaderos y que no se obstaculice el ingreso a la plancha del Zócalo.

Movilización en Tlatelolco

Como cada año, la movilización comenzará a las 16 horas en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. En el mensaje, el Comité 68 también invitó a los jóvenes “a participar de manera organizada”. Resaltó que después de 57 años de la matanza estudiantil, persisten las demandas por las libertades democráticas “y de manera enfática por el acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y el periodo de contrainsurgencia denominado guerra sucia”.