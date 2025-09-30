E

n septiembre de 1910 se celebró con gran jolgorio y alegría el centenario de la Independencia de México. Multitudes aclamaron al dictador Porfirio Díaz y se olvidaron las atrocidades cometidas por éste, no sólo las de Río Blanco y Cananea, sino muchas más. Esta desbordante alegría se terminó en noviembre de ese mismo año y comenzó la revolución contra un gobierno tiránico.

La revolución iniciada en 1910, si bien tenía como objeto legítimo acabar con un régimen despótico, hizo florecer también muchos actos de violencia extrema contra gran cantidad de personas; la violencia que se había ejercido contra el pueblo devino en violencia no sólo contra los reaccionarios, sino también contra personas inocentes, lo cual se expresó también en violencias entre los grupos revolucionarios.

No le fue muy bien al pueblo alemán en 1945 ni en algunos años siguientes. El famoso ministro checo Jan Masaryk declaró al finalizar la Segunda Guerra Mundial que los alemanes no tenían alma y que las únicas palabras que entendían eran las ráfagas de ametralladora. Varios sacerdotes también de nacionalidad checa declararon que había que ajustar cuentas con los alemanes y que con ellos no valía la pena ejercer el amor al prójimo. En varios países de Europa, la furia antigermana se hizo sentir en demasía: se calcula que entre 8 mil y 10 mil civiles y soldados alemanes se suicidaron más por el maltrato que recibían que por el sentimiento de derrota.

El genocidio que comete el gobierno de Israel contra la población palestina está provocando no sólo protestas legítimas contra ese crimen atroz, sino que está logrando que ese gobierno se convierta en notorio impulsor de la plaga del antisemitismo entre varios grupos de la población de este planeta. Netanyahu y sus cómplices están suscitando grandes oleadas de odio en contra de su perversión homicida, y si este proceso sigue, ello devendrá en un gran conjunto de perjuicios para la propia población israelí; la acción del gobierno israelí puede aniquilar a los miembros actuales del grupo Hamas, pero acabará creando otros Hamas no sólo en Palestina, sino en otras partes del mundo, de la misma manera que la Alemania nazi logró que los pueblos de Europa y de la Unión Soviética actuaran en su contra, en ocasiones con gran ferocidad.