antiago Armesilla es un digno exponente de lo peor de la actual España, pero no es su discurso sobre la realidad española ni sus palimpestos “teóricos” lo que lo viene a cuento, sino lo que dice sobre el pasado mexicano, que tiene en España decenas de miles de seguidores y que empieza a pegar en México, donde lo introdujeron Diego Ruzzarin y el falsificador Juan Miguel Zunzunegui (hoy abiertamente al servicio de Ricardo Salinas Pliego).

Armesilla pertenece a la corriente no historiográfica, porque no se basan en fuentes primarias, no investigan, no contrastan ni confrontan los libros a modo en que se basan; corriente no historiográfica sino ideológica, que hemos bautizado como “racista neoimperial” y que se llama a sí misma “iberósfera” (aquí la definimos: https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/01/21/opinion/falsificadores-de-la-historia-hispanismo-y-racismo-8284). Digámoslo mejor: no forma parte de esa corriente, sino que es el más agresivo y estridente de sus representantes y el más seguido en las redes sociales. Su discurso sobre el pasado mexicano es parte del discurso imperial y franquista sobre el pasado español. Comentaré dos de sus videos.

En La verdad sobre los aztecas. Lo que AMLO y Sheinbaum quieren ocultar, Armesilla empieza con una filípica contra el entonces presidente y la entonces candidata, en que deja muy claro su posición política: la de un sedicente “marxista” que se refiere al ladrón Juan Carlos Borbón como “su majestad el rey emérito”. De ahí pasa a su, digámosle misericordiosamente, “tesis central”: los “aztecas” eran peores que los nazis. Mucho peores. Sí, de acuerdo, esa simpática “tesis” ya la habíamos visto con Marcelo Gullo y la marquesa Carmen Iglesias, preceptora del “rey de España” y presidenta de la Real Academia de la Historia (https://www.jornada.com.mx/2025/02/04/opinion/019a2pol), pero es que con Armesilla la tesis alcanza cotos de jolgorio insospechados. Desde el principio es magnífica su soberbia, pues dice –como todos los falsificadores– que él va a contar La Verdad, con mayúsculas.

Y arranca: “El despotismo bajo Moctezuma era peor que en los más envilecidos estados de África. Las mujeres eran poco menos que mercancía…”; el comentario sobre África tiene que ver con su furor antimigrantes, y el de las mujeres, con su islamofobia, pero vayamos a lo principal: “Y aquí está la gran diferencia entre los aztecas o mexicas y el resto de pueblos… la violencia atroz de los mexicas no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo ni en ningún otro momento de la historia. Y a través del aztequismo, Claudia Sheinbaum y López Obrador y toda Morena pretenden identificar a México con esto… y esta brutalidad la quieren poner en segundo orden frente a la brutal, según ellos (sic), colonización española… porque Hernán Cortés es el real padre de México”.