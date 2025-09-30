Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 17

A pesar de que en México el aborto se despenalizó en 23 esta-dos, persisten retos para garantizar el servicio en los sistemas de salud, incluidos la saturación hospitalaria, la falta de los medicamentos misoprostol y mifepristona, la objeción de conciencia y que aún se considera delito en el código penal.

Silvia Soler, directora interina del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), dijo que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso al aborto, por ello, “las mujeres de este país continúan reclamando abortolegal, seguro y accesible para todas las personas gestantes”.

De acuerdo con la investigación Aborto, de la despenalización al acceso: Controlaría social para el diagnóstico sobre el acceso al aborto en ocho estados de México, realizado por el ILSB y REDefine México, la falta de misoprostol y mifepristona limita la atención.

A pesar de que el servicio es gratuito, conlleva costos indirectos como traslados a hospitales, estudios e insumos a cargo del paciente, incluidas vendas y toallas húmedas, mencionó Cristina Santana, coordinadora nacional de REDefine, en la presentación del estudio en el auditorio del Claustro de Sor Juana.