Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 17

La falta de hábitos de salud visual ocasiona que niños, niñas y adolescentes vivan con problemas oculares sin saberlo, puesto que “aun cuando el infante o padre de familia no perciben nada fuera de lo común, hay casos donde el menor nace con una deficiencia y es detectado hasta mucho después”, coincidieron especialistas en la materia.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la estrategia Vive Saludable, de marzo a julio se valoró el peso, talla, vista y oídos de 3 millones 940 mil escolares de primero a sexto grado de primaria, de los cuales 35 por ciento, un millón 367 mil, están fuera de rango de agudeza visual. Los estados de Veracruz, Durango, Yucatán y Tlaxcala presentaron la mayor incidencia.

En el seminario virtual Cuidando nuestros sentidos: claves para una salud visual y auditiva, la especialista en pediatría Claudia Olivares Nolasco mencionó que por salud visual se entiende el estado óptimo de la función e integridad de los ojos. Implica ver con claridad y percibir correctamente los colores, las formas y movimientos en el entorno.

Al respecto, Zaira del Carmen Bernal Díaz, jefa del servicio de oftalmología en el Hospital Infantil de México, explicó que la primera revisión visual que tiene que realizarse es al primer mes de vida, con el tamiz oftalmológico del recién nacido, tal cual lo marcan la Ley General de Salud y la Cartilla Nacional de Vacunación, para detectar alteraciones o malformaciones congénitas que puedan impedir que los niños tengan un desarrollo vi-sual normal.

Las siguientes consultas son a los seis meses de edad, al año y luego anualmente hasta los nueve años. En este punto, dijo, además de la estructura de los ojos, se presta atención en la graduación y en que los ojos estén alineados.

No hay una edad mínima para usar lentes, explicó, pero “no pode-mos basarnos en lo que un niño nos diga, ya que puede tener un desempeño escolar normal y de todas maneras presentar un problema visual asociado”, por ello, es necesario realizar pruebas regulares y conocer si los anteojos están funcionando.