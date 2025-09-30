Martes 30 de septiembre de 2025, p. 16
La estrategia Red de Mujeres Tejedoras de la Patria superó la meta de convocatoria al registrar a 60 mil representantes de comunidades. “Ellas ayudarán a sus pares a resolver problemas en sus poblados y llevar una mejor forma de vida”, aseguró Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres.
Durante la gira por Veracruz, Tamaulipas y Puebla el fin de semana pasado, Hernández, junto con el gobernador poblano, Alejandro Armenta, tomó protesta a mil 500 mujeres tejedoras de esta entidad. Su labor será difundir los derechos de niñas y mujeres y escucharlas para eliminar la violencia en razón de género tanto en el entorno, familiar, escolar, laboral, digital, social, entre otros
Informó que las Tejedoras de la Patria cuentan con un espacio físico que lleva por nombre “Centros Libres”, donde recibirán a todas las mujeres que quieren hacer comunidad, que buscan respuestas frente a la violencia y “desean contribuir a dejar un pedazo de ellas en la nación”.
En tanto, la dependencia mencionó que las Asambleas de Mujeres Voces por la Igualdad y Contra las Violencias, que también recorre la República Mexicana, han llegado a 350 de los 600 municipios que se establecieron como meta para este 2025.