De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 16

La estrategia Red de Mujeres Tejedoras de la Patria superó la meta de convocatoria al registrar a 60 mil representantes de comunidades. “Ellas ayudarán a sus pares a resolver problemas en sus poblados y llevar una mejor forma de vida”, aseguró Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres.

Durante la gira por Veracruz, Tamaulipas y Puebla el fin de semana pasado, Hernández, junto con el gobernador poblano, Alejandro Armenta, tomó protesta a mil 500 mujeres tejedoras de esta entidad. Su labor será difundir los derechos de niñas y mujeres y escucharlas para eliminar la violencia en razón de género tanto en el entorno, familiar, escolar, laboral, digital, social, entre otros