▲ Peatones gritan a agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a su paso por el barrio de River North, en Chicago. Foto Ap

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 16

El endurecimiento de la política migratoria de Donald Trump y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) están provocando “desapariciones” y “secuestros” de migrantes indocumentados e incluso personas con estatus legal en Estados Unidos, denunciaron ayer organizaciones civiles binacionales.

Durante la presentación en la Ciudad de México de la iniciativa MAPLE (Mexicanos/Mexicoamericanos Promoviendo el Liderazgo y la Equidad), que busca empoderar a la comunidad de paisanos en Estados Unidos, Mónica Ramírez, presidenta de Justice For Migrant Woman, alertó sobre un fenómeno inédito: la desaparición forzada de personas detenidas por el ICE, trasladadas sin aviso entre centros de detención en distintos puntos del país o del extranjero, sin acceso a abogados y con cortes saturadas, lo que impide conocer su paradero. Es decir, ya no existen los derechos civiles de los migrantes.

“O sea que las personas, las familias, no los pueden encontrar. El ejemplo más grande de este problema son los que estaban en Alligator Alcatraz (Alcatraz de los caimanes), pues había como mil personas ahí y cerraron el lugar, pero después las movieron y nadie sabe adónde. A lo mejor ya los han encontrado, no sé… Esta es la primera vez que encontramos que no solamente detienen a las personas, simplemente las desaparecen, y eso es algo grave”, sostuvo la también activista y abogada de inmigración a La Jornada.

Destacó casos en los que personas fingen ser agentes migratorios para extorsionar o agredir sexualmente a migrantes, aprovechando la opacidad y el temor.