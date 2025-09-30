Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 14

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y cooperación “para reducir las amenazas en el espacio aéreo de América del Norte”, integrantes de los ejércitos de México, de Estados Unidos y de Canadá celebraron la Conferencia Final de Planificación del Ejercicio Multinacional de Defensa Aérea Amalgam Eagle 2025.

La Secretaría de la Defensa Nacional y el Comando Norte de Estados Unidos informaron ayer que el encuentro –que tuvo lugar del 18 al 22 de agosto pasados en Ohio–, reunió a planificadores de los tres países, quienes también definieron los objetivos y escenarios centrados en la preparación para la Copa Mundial de futbol 2026, que se realizará en las mismas naciones.

“El ejercicio de este año es el primero en más de una década en el que participan de manera simultánea los tres países, lo que permite fortalecer la coordinación y cooperación para reducir las amenazas en el espacio aéreo de América del Norte”, señaló la Defensa en un comunicado.