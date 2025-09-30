César Arellano e Iván Saldaña

Un juez de control con sede en el Reclusorio Norte dictó sentencia condenatoria de 11 años y un mes de prisión a Erick Hazael Ramos Mendoza, El Haza o El Gordo por su participación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

El Ministerio Público de la Federación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Fedle) aportó las pruebas para que el juez de la causa determinara la resolución.

La Fiscalía General de la República informó que en la investigación correspondiente, a la fecha se ha obtenido sentencia contra 12 personas por su participación en la asociación delictuosa que planeó y ejecutó el atentado contra la vida del comunicador.