Martes 30 de septiembre de 2025, p. 14
Dos tractocamiones con videojuegos robados con valor de 13 millones 680 mil pesos fueron recuperados luego de un operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el municipio de San José Iturbide, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.
Señaló que la operación se puso en marcha luego de recibir un reporte al número de emergencias 911, en el que se denunció el hurto a un vehículo de carga sobre la carretera federal 57 México-Piedras Negras, a la altura de la comunidad El Refugio, en San Luis de La Paz.
Minutos después, agregó, los agentes encontraron las unidades robadas en una bodega en la carretera Doctor Mora-San José Iturbide, en el poblado Los Vega de Arriba.
A continuación se notificó a la Fiscalía General de la República, se ordenó la preservación del lugar y se hizo la inspección legal.
Elementos de la fiscalía incautaron los dos vehículos de carga y se recuperaron mil 440 cajas de videojuegos con un valor estimado de 13 millones 680 mil pesos. Las unidades habían partido de Monterrey, Nuevo León, y se dirigían a la Ciudad de México.
“El inmueble y la mercancía decomisada quedaron a disposición de la FGR, sede San Miguel de Allende, para continuar las investigaciones”, precisó.
En tanto, en Chiapas, agentes de la FGR aseguraron cinco minicasinos en los que hallaron 57 máquinas tragamonedas que operaban cerca de escuelas de la ciudad fronteriza de Tapachula.
La representación de la fiscalía en la entidad informó que respondió a la denuncia de padres de familia y organizaciones de la sociedad civil que alertaron sobre las máquinas de apuestas.
La fiscalía agregó en un comunicado que se obtuvo de un juez “una orden de cateo por el delito de violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en cinco inmuebles”.
Una fuente de la institución dijo que durante el operativo no hubo detenidos y los inmuebles fueron clausurados en tanto se desarrollan las indagatorias.