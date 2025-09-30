▲ Los vehículos habían salido desde Monterrey y la Ciudad de México. Foto La Jornada

Carlos García y Édgar H. Clemente

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 14

Dos tractocamiones con videojuegos robados con valor de 13 millones 680 mil pesos fueron recuperados luego de un operativo de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato en el municipio de San José Iturbide, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

Señaló que la operación se puso en marcha luego de recibir un reporte al número de emergencias 911, en el que se denunció el hurto a un vehículo de carga sobre la carretera federal 57 México-Piedras Negras, a la altura de la comunidad El Refugio, en San Luis de La Paz.

Minutos después, agregó, los agentes encontraron las unidades robadas en una bodega en la carretera Doctor Mora-San José Iturbide, en el poblado Los Vega de Arriba.

A continuación se notificó a la Fiscalía General de la República, se ordenó la preservación del lugar y se hizo la inspección legal.

Elementos de la fiscalía incautaron los dos vehículos de carga y se recuperaron mil 440 cajas de videojuegos con un valor estimado de 13 millones 680 mil pesos. Las unidades habían partido de Monterrey, Nuevo León, y se dirigían a la Ciudad de México.