Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 14

En una serie de operativos en varios estados del país, el pasado fin de semana, fuerzas federales y estatales decomisaron más de 550 kilos de droga, más de 25 mil litros de sustancias químicas y miles de dosis de estupefacientes, lo que dejó una afectación económica a la delincuencia organizada superior a 707 millones 270 mil 600 pesos, además de la incautación de 90 mil 110 dólares en efectivo sin procedencia legal acreditada.

Las cifras derivan del informe sobre las acciones relevantes entre el 26 y 28 de septiembre pasados, difundido ayer por el gabinete de seguridad federal. Se destaca que en Sinaloa autoridades aseguraron en Culiacán 83.1 kilos de metanfetamina, 410 litros del mismo químico, 440 litros de tolueno y 95 litros de ácido clorhídrico, valuados en 131.6 millones de pesos.

En la misma entidad, en los municipios de Salvador Alvarado y Guamúchil incautaron 214 kilos de metanfetamina por 57 millones, y en Badiraguato, 170 kilos de mariguana por 570 mil pesos.

En Culiacán y Cosalá se inhabilitaron 23 áreas de concentración de insumos para producir metanfetamina, asegurando más de 24 mil litros de químicos, equipo y precursores, lo que dejó un impacto económico de 490 millones (104 millones en un operativo y 386 en otro).