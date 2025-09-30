Recordó que la Fiscalía General de Justicia de Michoacán fue la que detectó la operación de este campamento y concretó las detenciones. Sin embargo, como se decomisaron armas de uso exclusivo del ejército, se turnaron las investigaciones a la Fiscalía General de la República, por lo que entre ambas deben definir lo procedente y esclarecer la información sobre cómo ocurrieron las aprehensiones.

El gabinete de seguridad revisa si en la integración del expediente entregado al juzgado sobre la localización de un campamento de adiestramiento de la iglesia La Luz del Mundo y la aprehensión de varios de sus integrantes, hubo inconsistencias en el reporte de la hora en la que ocurrieron los hechos, lo que motivó su liberación, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Con independencia de eso, dijo que continúan las investigaciones sobre el caso y de los miembros de esta organización religiosa involucrados.

Por su parte, el gabinete de Seguridad evalúa la situación y se investigan las razones de la existencia de este campo de adiestramiento y qué vínculos tiene con la iglesia La Luz del Mundo. En el juzgado que lleva la causa, se determinó liberar a los involucrados ante las inconsistencias detectadas en la carpeta de investigación.

–¿Han detectado algún otro campo de adiestramiento de este tipo vinculado a esta iglesia?

–No, es la primera vez que se encuentra. Tienen que seguir las investigaciones para poder informar. Que se siga la investigación en términos penales, incluso a los que pertenecen a esta iglesia o no pertenecen, qué es lo que estaba ocurriendo en este lugar.

Por otro lado, al referirse a la violencia registrada este fin de semana en Michoacán, la presidenta explicó que ocurrió porque en la entidad se aprehendió a un importante generador de estos actos.