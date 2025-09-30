▲ Vivienda en la que fue capturado el cabecilla, en Jalisco, donde había un vehículo todo terreno. Foto SSPC

Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 12

Fuerzas federales y estatales capturaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a Gustavo Botello, El Viejón, presunto cabecilla operativo del grupo delictivo La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado objetivo prioritario para el gabinete de seguridad federal y el gobierno de Guanajuato.

A Botello, de 32 años, se le atribuyen delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, así como agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad en el Bajío, principalmente en Guanajuato. También se le relaciona con la colocación de varias mantas en León de los Aldama el 12 de abril de 2025 con amenazas dirigidas a autoridades locales y a efectivos de la Guardia Nacional.

La detención fue reportada ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular, Omar García Harfuch, afirmó que la captura contribuirá a disminuir los índices de violencia en esa región del país.

“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 por ciento en los homicidios”, escribió García Harfuch en la red social X.