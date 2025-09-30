Martes 30 de septiembre de 2025, p. 12
Fuerzas federales y estatales capturaron en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a Gustavo Botello, El Viejón, presunto cabecilla operativo del grupo delictivo La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado objetivo prioritario para el gabinete de seguridad federal y el gobierno de Guanajuato.
A Botello, de 32 años, se le atribuyen delitos de extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículos, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga, así como agresiones contra grupos antagónicos y corporaciones de seguridad en el Bajío, principalmente en Guanajuato. También se le relaciona con la colocación de varias mantas en León de los Aldama el 12 de abril de 2025 con amenazas dirigidas a autoridades locales y a efectivos de la Guardia Nacional.
La detención fue reportada ayer por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y su titular, Omar García Harfuch, afirmó que la captura contribuirá a disminuir los índices de violencia en esa región del país.
“Para disminuir los índices delictivos hay que detener a quienes los cometen; un ejemplo es Guanajuato, donde tras la detención de objetivos prioritarios entre febrero y agosto de 2025 se registró un descenso de 56.1 por ciento en los homicidios”, escribió García Harfuch en la red social X.
La SSPC explicó que la detención realizada en un domicilio del fraccionamiento Senderos de Monte Verde, en Tlajomulco de Zúñiga, derivó de una orden de cateo obtenida tras semanas de vigilancia. En la operación participaron integrantes de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, la dependencia y autoridades locales.
Junto con El Viejón, fue detenida una mujer de 30 años, Edith Cárdenas, Edy, se decomisaron tres armas de fuego cortas, un arma larga, 116 cartuchos útiles, ocho cargadores, dosis de mariguana, crystal y cocaína, una granada de gas, nueve teléfonos celulares y tres tabletas electrónicas. Todo quedó a disposición del Ministerio Público.
El 13 de septiembre, la SSPC informó la detención en Paraguay y traslado a México de Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco y líder de la organización criminal La Barredora, que contaba con una orden de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.
En agosto de ese año fue detenido en Jalisco Ulises Pinto Madera, El Mamado, considerado segundo al mando de La Barredora, y que se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.