De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 12

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó ayer que efectuó 670 detenciones en una operación contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en la que además decomisó drogas, armas y recursos financieros en “23 divisiones de campo estadunidenses y siete regiones extranjeras”, que no identificó, entre los pasados días 22 y 26 de este mes.

En un comunicado, indicó que mantiene abierta la investigación contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, identificado como el líder del cártel y uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos; por información que conduzca a su captura se ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Detalló que confiscaron 92.4 kilogramos de fentanilo en polvo, más de 1.1 millones de pastillas falsas, 6 mil 62 kilogramos de metanfetamina, 22 mil 842 kilogramos de cocaína, 33 kilogramos de heroína, 244 armas de fuego, 18.6 millones de dólares en efectivo y activos valuados en 29.6 millones de dólares.