J. C. G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10

Guadalajara, Jal., El mandatario emecista Pablo Lemus culpó a militantes de Morena “llegados de otros estados” de los abucheos que el domingo interrumpieron varias veces su discurso durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum; se quejó de que a los “gobernadores de oposición nos hacen un vil montaje” para “hacernos sentir extranjeros en nuestra tierra”.

Señaló que la gran cantidad de camiones –más de 100– llegaron de otras entidades con el objetivo de gritar consignas, y que los videos que circularon en redes sociales mostraron cómo la gente bajó de éstos y “recibió lonche y frutsi”.