Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10
Los problemas registrados el fin de semana en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obedecieron a que le cayó un rayo, lo que obligó a suspender por unos minutos su operación para reiniciar los sistemas informáticos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Apuntó que por protocolos de seguridad, se determinó desviar todos los vuelos que venían a la capital y suspender las salidas, hasta que se restableció la operación.
Durante su conferencia, la mandataria descartó que este episodio sea resultado de falta de mantenimiento a la torre de control o al aeropuerto en su conjunto, y que fue por la causa mencionada, aun cuando dicha instalación tiene pararrayos. “Por seguridad, lo que se hace en estos casos es parar las operaciones”.
De igual forma, descartó que las pistas de aterrizaje se encuentren en mal estado por la existencia de baches. Sin embargo, a pregunta expresa, comentó que debido al hundimiento constante del suelo en la Ciudad de México, y por ende en esta terminal aérea, continuamente se deben realizar obras de de nivelación.
Por otra parte, dio a conocer que durante la última reunión evaluatoria del tren El Insurgente, que correrá de la capital del país a Toluca, se dijo que será a finales de diciembre, o a más tardar a principios de enero, cuando se pueda inaugurar, después de 11 años de construcción.
Detalló que la obra civil está concluida y se encuentra en fase de pruebas electromecánicas y de funcionamiento, mismas que se realizarán durante un mes.