Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10

Los problemas registrados el fin de semana en la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México obedecieron a que le cayó un rayo, lo que obligó a suspender por unos minutos su operación para reiniciar los sistemas informáticos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

Apuntó que por protocolos de seguridad, se determinó desviar todos los vuelos que venían a la capital y suspender las salidas, hasta que se restableció la operación.

Durante su conferencia, la mandataria descartó que este episodio sea resultado de falta de mantenimiento a la torre de control o al aeropuerto en su conjunto, y que fue por la causa mencionada, aun cuando dicha instalación tiene pararrayos. “Por seguridad, lo que se hace en estos casos es parar las operaciones”.