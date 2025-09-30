Política
En octubre, tarjetas a mujeres de 60 a 64 años
 
Periódico La Jornada
Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10

Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, la Secretaría del Bienestar distribuirá 2 millones de tarjetas de la pensión para mujeres de entre 60 y 64 años, informó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, quien precisó que sólo se entregará a la beneficiaria.

Señaló que en caso de que la titular no pueda acudir a los módulos, se le llevará a su domicilio particular.

Mencionó que este documento se proporcionará en un sobre cerrado para mayores garantías, y una vez recogido dependerá de ellas su administración personal.

Apuntó que esta tarjeta la pueden utilizar en cualquier sucursal del Banco del Bienestar y otras instituciones finanacieras, así como en las tiendas y es posible efectuar transferencias electrónicas.

