De la Redacción

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10

Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, la Secretaría del Bienestar distribuirá 2 millones de tarjetas de la pensión para mujeres de entre 60 y 64 años, informó la titular de la dependencia, Ariadna Montiel, quien precisó que sólo se entregará a la beneficiaria.

Señaló que en caso de que la titular no pueda acudir a los módulos, se le llevará a su domicilio particular.