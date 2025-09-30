Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 10

México concretó un acuerdo con Estados Unidos para intercambiar información sobre sus exportaciones de gasolina al país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo, dijo, es tener mayor control –complementando las acciones en las aduanas mexicanas– y evitar la introducción ilegal a territorio nacional para evadir impuestos. También habrá reportes sobre los grupos que allá están involucrados en esta introducción ilícita al país.

Por otro lado, destacó la relevancia de que Estados Unidos haya puesto en marcha el operativo Barrer las armas, que se desprende del entendimiento bilateral alcanzado durante la visita del secretario de Estado a México, Marco Rubio. Es la primera vez que los estadunidenses actúan para combatir el tráfico ilícito de armas a nuestro territorio, que involucra a varias instituciones de aquella nación para fortalecer el combate a estas operaciones ilegales.

Sobre el huachicol fiscal, la mandataria señaló que en México se tuvo conocimiento en marzo de esta introducción ilícita de gasolina, cuando se detectó un barco que pretendía introducirla, lo que derivó en la aprehensión de varias personas en el país. Apuntó que por ahora, desde este año se tienen confirmadas estas operaciones, pero si de las investigaciones se desprende que eran acciones que venían desde antes, se actuará en consecuencia.

A pregunta expresa sobre versiones que dan cuenta de que Eduardo Trauwitz, responsable de seguridad de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, reportó a la ex secretaria de Energía Rocío Nahle sobre este tráfico ilegal, Sheinbaum descartó que se esté investigando a la ahora gobernadora de Veracruz por esta causa.