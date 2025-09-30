Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 9

La iniciativa de reforma en materia de amparo será puesta a votación del pleno del Senado en esta misma semana, informó ayer Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, tras iniciarse en esta Cámara las audiencias públicas para analizar la propuesta presidencial.

En dicho ejercicio, al igual que en el parlamento abierto organizado por el partido Movimiento Ciudadano (MC), hubo voces que calificaron la iniciativa de retroceso, pero también otras que subrayaron que es un acierto. En una tercera posición, diversos ponentes plantearon que la reforma salvaguarda la naturaleza del amparo, pero para evitar una interpretación restrictiva, propusieron modificar la figura del interés legítimo y otros temas.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, adelantó que es inevitable ajustar la iniciativa para no dar pie a una posible limitación en la protección o tutela de derechos difusos o colectivos.

“Tenemos el deber histórico, político, ético, de no permitir que en un tema estratégico como éste, nuestra Presidenta pueda cometer un error por… mala asesoría; ella no puede ser la que restrinja en modo alguno la tutela de los derechos en materia colectiva o individual”, dijo.

López Hernández estimó que la dictaminación en comisiones podría ser el martes por la noche tras el cierre de las audiencias, o bien el miércoles, para someter el documento al pleno ese mismo día o el jueves.