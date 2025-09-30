Emir Olivares, Alonso Urrutia y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 9

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Alejandro Encinas representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirmaron fuentes diplomáticas.

El ex titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj), que derribó la llamada verdad histórica creada en el sexenio de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas, sustituirá a la embajadora Luz Elena Baños, quien representaba a nuestro país ante el organismo regional desde el 31 de mayo de 2019.

El nombramiento fue enviado al Senado por conducto de la Secretaría de Gobernación. La mesa directiva turnó el asunto a la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la que Encinas comparecerá hoy. Una vez que el dictamen sea aprobado, pasará al pleno.