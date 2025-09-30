Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8

Envuelto en la polémica no sólo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, sino también por supuesta evasión de pago de impuestos, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, tuvo que volver a salir ayer a dar explicaciones a la opinión pública.

En cuatro días, y a instancia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha visto obligado a dar dos conferencias de prensa, pese a que no es afecto a hablar ante los medios de comunicación.

Esta vez coincidió con la mandataria en que los señalamientos en su contra no son fuego amigo. Dijo saber de parte de quién vienen y que en su momento lo dará conocer.

Asimismo, informó que no ha sido citado a comparecer ni por la fiscalía del estado de Tabasco ni por la General de la República, tras reiterar su disposición a presentarse en cuanto se lo soliciten.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aclaró que dependiendo de la actividad realizada, pagó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre 33 y 35 por ciento de impuestos por los ingresos que obtuvo en 2023, 2024 y lo que va de 2025, tras acusaciones de que habría evadido esa responsabilidad.