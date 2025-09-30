Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8
Envuelto en la polémica no sólo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada, sino también por supuesta evasión de pago de impuestos, el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, tuvo que volver a salir ayer a dar explicaciones a la opinión pública.
En cuatro días, y a instancia de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha visto obligado a dar dos conferencias de prensa, pese a que no es afecto a hablar ante los medios de comunicación.
Esta vez coincidió con la mandataria en que los señalamientos en su contra no son fuego amigo. Dijo saber de parte de quién vienen y que en su momento lo dará conocer.
Asimismo, informó que no ha sido citado a comparecer ni por la fiscalía del estado de Tabasco ni por la General de la República, tras reiterar su disposición a presentarse en cuanto se lo soliciten.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aclaró que dependiendo de la actividad realizada, pagó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) entre 33 y 35 por ciento de impuestos por los ingresos que obtuvo en 2023, 2024 y lo que va de 2025, tras acusaciones de que habría evadido esa responsabilidad.
López Hernández expuso que en 2023 sus ingresos fueron 26.2 millones de pesos por actividad empresarial y profesional, arrendamientos, salarios e intereses. El pago de impuestos fue de 9.1 millones.
En 2024, recibió 61.5 millones y los gravámenes liquidados fueron por 13.6 millones. En los meses que van de 2025, expuso, sus percepciones ascendieron a 24.9 millones y pagó 3.4 millones al fisco.
Al dar a conocer que realizó actividades de asesoría legal mientras no tuvo ningún cargo público en los años citados, rechazó que haya incurrido en conflicto de intereses.
“No hay ningún conflicto de interés mientras yo no sea servidor público”, puntualizó en la rueda de prensa donde precisó que dio asesorías entre noviembre y diciembre de 2023 y junio y julio de 2024. Sin embargo, en estas últimas fechas era candidato a senador o ya había sido electo.
López Hernández aseguró que la empresa Operadora Turística Rabatte nunca obtuvo algún contrato de obra o servicios durante su administración como gobernador de Tabasco, pero reconoció haberle brindado servicios de asesoría legal.