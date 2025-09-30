Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que desde su gobierno haya fuego amigo contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández, quien en días recientes ha estado en medio de la polémica por sus ingresos económicos. Y acentuó: “No hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto, hasta el momento”.

Descartó que su administración haya filtrado documentos contra el coordinador en el Senado de los legisladores del partido guinda. “¿Qué clase de gobernantes seríamos si estamos con insidias hacia unos u otros?”, preguntó.

Ayer, en la mañanera, se interrogó a la mandataria sobre el hecho que el ex gobernador de Tabasco habría pagado una cifra muy baja por ISR y no lo que marca la ley por sus ingresos de 2023 y 2024, que el propio morenista esclareció la semana pasada.

“El senador aclaró. Y si tiene que aclarar más cosas, que lo haga. No, no hay ningún problema, y si hay alguna cosa, siempre el SAT investiga a cualquier persona, pero que aclare Adán Augusto.”

A la pregunta sobre si su gobierno habría filtrado los documentos que una televisora dio a conocer, sobre aparentes ingresos irregulares del también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo: “No, nosotros no andamos filtrando documentos. Eso se acabó desde el gobierno anterior. Acostumbraban los gobiernos del pasado andar filtrando documentos para afectar a una u otra persona”.