▲ En la lluvia atípica del sábado cayó más agua que durante las inundaciones en Chalco del año pasado, indicó el titular de la Comisión Nacional del Agua. En la imagen, la calzada Ignacio Zaragoza. Foto Jair Cabrera

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 6

El gobierno federal explicó que las inundaciones en el oriente de la Zona Metropolitana del valle de México por el aguacero del sábado se debieron a tres factores: una “lluvia atípica”, los hundimientos en algunos puntos de la ciudad y la acumulación de basura en la zona.

En la conferencia mañanera presidencial de ayer, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, indicó que el sábado se reportó “una de las lluvias más fuertes ocurridas en las pasadas décadas”, en la que cayeron alrededor de 75 milímetros de agua, cantidad mayor a los 50 milímetros registrados en las inundaciones recientes en Chalco.

“Hablamos de una lluvia muy, muy fuerte, que por su intensidad y combinada con algunos problemas de acumulación de basura en lugares de desalojo y al deterioro de la infraestructura, sobre todo, por hundimientos diferenciales, provocó afectaciones en la Ciudad y el estado de México”.

La tromba del sábado afectó las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la capital del país; y los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, La Paz, Ecatepec y Lerma, zonas que cada temporada de lluvia son afectadas por inundaciones.

Hasta la mañana de ayer seguían las anegaciones en dos colonias de Nezahualcóyotl: Vicente Villada y Ampliación Vicente Villada.