Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 4

Escasez y cámaras de vigilancia inservibles, botones de pánico sin funcionar y pésimo alumbrado en pasillos y jardines fueron algunas de las fallas que detectaron autoridades universitarias y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur.

El recorrido que realizaron ayer por la tarde-noche por las instalaciones del colegio ratificó lo que tanto habían denunciado los estudiantes desde hace más de un año, pero no obtuvieron respuesta.

A una semana del homicidio cometido dentro de este CCH, funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) caminaron durante cuatro horas por edificios, pasillos y áreas de jardines, donde comprobaron que hay zonas muy oscuras, así como botones de pánico que no funcionan.

La revisión se llevó a cabo en privado con funcionarios de la universidad nacional, pues no hubo acceso a medios de comunicación. Tanto las autoridades como los alumnos acordaron detener el recorrido a las 10 de la noche y continuar con la revisión hoy (martes) en horario por definir.

Por otro lado, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, informó que la universidad ya presentó seis denuncias concretas por las amenazas recibidas en las facultades de Economía, Química y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza con “indicios de responsables”, además de que ya tienen tres denuncias en preparación, por lo que suman nueve.

Señaló que “ya están identificando responsables”, pero se deben seguir los procesos disciplinarios hasta tener información que les proporcione la policía cibernética.