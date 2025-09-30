Lilian Hernández Osorio

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 4

Ante las recientes amenazas digitales por medio de redes sociales y vía correo electrónico, así como en hojas de papel pegadas en los sanitarios de las facultades, ayer otras ocho entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidieron suspender clases presenciales y mantenerlas en línea, algunas hasta el 3 o 4 de octubre y otras de manera indefinida.

En tanto, los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) tendrán clases vía remota, mientras otras tres facultades acordaron paro total de actividades hasta nuevo aviso.

Tras estas decisiones, ya son 10 facultades en paro total y ocho que migraron a clases en línea, mientras las facultades de Música y Ciencias mantienen paro activo.

Ayer, las facultades de Economía, Derecho, Química, Contaduría y Administración, Veterinaria, Sicología y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades Naucalpan y Vallejo, determinaron efectuar las clases vía remota.

Por su parte, las facultades de Arquitectura, Medicina y Odontología acordaron paro total. La primera, del 29 de septiembre y hasta el 4 de octubre; Medicina resolvió que será indefinido, e incluso cancelaron seminarios y conferencias magistrales que estaban programadas para realizarse a lo largo de esta semana; y Odontología acordó que será hasta el 3 de octubre.

Al respecto, Arturo Ruiz Ruisánchez, coordinador de Análisis y Concertación de la Universidad Nacional, afirmó que lo más importante es cuidar la salud mental de los alumnos, porque de ello depende que se sientan seguros y en paz.

“Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para disminuir las probabilidades al máximo, con énfasis en la seguridad y en la salud mental de nuestra comunidad”, aseveró, tras aclarar que el reforzamiento de la seguridad no es totalmente efectivo, pero que harán lo que esté a su alcance para que los padres de familia de los alumnos estén seguros de enviar a sus hijos a los planteles de la UNAM.

Admitió que la comunidad está muy temerosa: “están muy nerviosos, están consternados y es normal”. Por ello, la instrucción que se dio desde la Rectoría fue que se dialogara con las comunidades para tomar decisiones en conjunto, y por eso se ha decidido tener clases en línea o declarar paros.