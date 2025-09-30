César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 3

La Secretaría del Bienestar iniciará un programa de mejoramiento de maíz criollo con investigadores de diferentes partes del país, para que asesoren y enseñen técnicas a los productores, a fin de aumentar el rendimiento de este cultivo agrícola, el más importante del país.

“Los técnicos están identificando quiénes son los mejores productores. Con ellos vamos a iniciar todas las metodologías y una sistematización de la investigación, donde van a ir acompañados de los mejores investigadores de México en maíz. Muchos de ellos están en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; también están en otras universidades de México y van a participar para aumentar la producción y el rendimiento”, declaró Columba Jazmín López Gutiérrez, subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Social, así como encargada del programa Sembrando Vida.

En conferencia con motivo del Día Nacional del Maíz, recordó que en este programa tienen registradas 58 razas de maíz de todos los colores. “Es un cultivo muy importante”, reiteró.

El liderazgo de Chiapas

Señaló que en la actualidad hay más de 304 mil 236 unidades productivas registradas en 24 estados. “Chiapas ostenta el sitio de honor, seguido de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Guerrero”.