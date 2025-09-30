Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 30 de septiembre de 2025, p. 3

Para proteger a las variedades nativas del maíz mexicano, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsará un programa “más ambicioso” que incluye el establecimiento de precios de garantía, venta de tortilla elaborada con productos de pequeños productores y el fortalecimiento de un banco de germoplasma para la conservación de las semillas.

El programa, denominado Sin Maíz no hay País, tiene por objetivo que la producción del alimento genere bienestar impulsando las semillas nativas.

En el marco del Día Nacional del Maíz –que se conmemoró ayer–, la mandataria federal destacó la aprobación de la reciente reforma constitucional a los artículos cuarto y 27 que prohíbe la siembra de semillas transgénicas en el país, con lo que se evitan riesgos a las especies nativas.

“Si no hubiéramos puesto en la Constitución que está prohibido en México sembrar maíz transgénico, todas estas variedades estarían en riesgo. Y estas variedades han sido por miles de años domesticadas por, primero, los pueblos originarios, y ahora en general por los campesinos. Pero son miles de años que nos dieron todas estas variedades. Si no las cuidamos, se pueden perder, por eso la reforma constitucional es fundamental.”

Destacó la relevancia de fortalecer un banco de germoplasma para la gramínea. “Cada una de estas (variedades) tiene una diversidad que es necesario conservar”.

En su turno, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, resaltó la importancia de este producto para la soberanía alimentaria nacional y recordó que México “es la cuna del maíz, que se domesticó hace 9 mil años”.

La funcionaria resaltó que hay 64 razas de maíz en México, de las cuales 59 son nativas.

Diferenció entre los transgénicos y las especies híbridas. “El transgénico, en realidad, es cuando trae un gen de una especie distinta, ni siquiera es otro maíz, puede ser de una mosca o de soya, eso es transgénico, o sea, meterle un gen de otra especie. Los híbridos son entre maíces de distintas variedades. En realidad los híbridos tienen sus características”.