l sujeto, lleno de temores porque la reforma destruiría, como lo hizo, los puentes judiciales por donde iba y venía para burlar y no cumplir con sus obligaciones, decidió incluso llamar a la rebelión contra el gobierno para tratar de salvaguardar los privilegios con los que logró amasar una de las más grandes fortunas del país.

A su lado, un juez que nunca fue conocido por sus buenas decisiones, aunque logró fama por construir una complicidad perfecta con el de los dineros, lo cubrió con un inmenso manto de impunidad que ahora se vino abajo.

Para el deudor parece que hay destino y pagará aquí y allá lo que debe más los intereses que no se le deberían perdonar. Y es que alguna vez se le invitó a pagar con algunos descuentos que harían menos pesados los intereses de la deuda, pero dijo que no, rechazó la oferta. Hoy la opción no se le debería presentar; por el contrario, la deuda debe ser pagada centavo a centavo. Eso, hasta donde sabemos, ya está resuelto, pero ¿y el juez?

Se trata del juez Miguel Ángel Robles, quien durante más de 30 años ha estado a cargo como presidente del sexagésimo tercer juzgado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y desde ahí ha desafiado todo intento de justicia contrario a los intereses del millonario.

Robles ha sido señalado en múltiples ocasiones y por muchos medios como el escudo que protege, dentro del ámbito de su poder –hay que recordar que en la Suprema Corte de Justicia el cínico deudor gozaba de los favores de otros juzgadores–, al millonario que hoy ha sido advertido de desistirse de las demandas en contra de sus acreedores, demandas cuyos resultados favorables obtuvo del juez Robles.

Así las cosas, hoy el cínico deudor parece acorralado, sí, pero y el juez. Sólo de mirar las decisiones que ha impuesto se explica la reforma al Poder Judicial y la pregunta salta sola: ¿Robles no es acreedor a ninguna sanción?