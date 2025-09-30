D

espués de ser el centro de grandes imperios por cerca de dos mil años, Europa comenzó su declive con la Primera Guerra Mundial. Primero ejerció su liderazgo con Grecia, luego con Roma y, más adelante, con imperios como el español, el alemán, el ruso, el inglés y el francés; pero ahora es poco relevante en el contexto global.

En la evolución de la humanidad no hay algo que permanezca para siempre y mucho menos los liderazgos. La lucha por el poder está presente en forma permanente y los países dominantes pierden empuje y se desgastan frente a imperios nacientes.

Desde la perspectiva económica, el PIB de Europa crece menos que el de China e India. A nivel de desarrollo tecnológico Estados Unidos y China dominan el escenario mundial y Europa se rezaga porque ya no arriesga, debido a su alto nivel de vida y por burocracias y regulaciones supranacionales que frenan la innovación.

Desde la perspectiva política su relevancia también es menguante. En las negociaciones entre Palestina e Irán frente a Israel la visión que domina es la de Estados Unidos y lo mismo sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania.