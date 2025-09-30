▲ La presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Encabeza la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana en el Gobierno de la CDMX y fue titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, entre otros cargos. El nombramiento fue enviado al Senado, donde se turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores, ante la cual Encinas comparecerá hoy. Foto La Jornada

un año de su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue manteniendo los esquemas de operación política derivados tanto de la competencia entre precandidaturas presidenciales morenistas, a las que el antecesor instruyó darles posiciones relevantes en el siguiente sexenio, como de nombramientos, en el gabinete y en otros ámbitos, que ha hecho como una forma de compartir el proyecto de continuidad de la llamada Cuarta Transformación.

El primer año de gobierno ha estado marcado por las presiones arancelarias de Donald Trump y la exigencia de acciones contundentes contra el crimen organizado en México, como si sólo otros países fueran culpables del narcotráfico que surte a ávidos consumidores en Estados Unidos y deja ganancias económicas sistémicas (apenas ayer la DEA anunció la detención de más de 600 narcos en Estados Unidos, en una especie de confirmación oficial de lo publicado por Jesús Esquivel en su reciente libro, Los cárteles gringos).

La presidenta Sheinbaum, en ese mar picado, ha mantenido una alta popularidad, según diversas encuestas de opinión, y ha cuidado la unidad del movimiento político y social del que proviene. A pesar de las constantes exhortaciones divisorias que le plantean desde flancos opositores, permanece discursivamente fiel a los principios de la llamada Cuarta Transformación y del líder fundador, Andrés Manuel López Obrador.

En los hechos ha ido dando giros que toman distancia de algunos postulados obradoristas. El más notable ha sido en materia de combate a los cárteles, pues ha pasado a una fase sumamente activa, que sin mayores palabras establece una diferenciación notable respecto al sexenio anterior. Con Omar García Harfuch como operador policiaco y político (varias de las acciones del jefe policiaco han tenido y tienen intencionalidad política superior) se ha restablecido la cooperación con agencias de Estados Unidos, que el antecesor repudiaba.

Otro giro tiene como principales figuras a Marcelo Ebrard (negociador cedente de nuevos arreglos comerciales con Estados Unidos) y a Altagracia Gómez (coordinadora de alegres beneficios a empresarios), con tendido de alfombra a capitales extranjeros y reversa fáctica a algunos planteamientos que logró establecer el ex presidente (los “polos de desarrollo” como ofrenda guinda al neoliberalismo).