Exigen que cese la represión en Ecuador

E

l pueblo ecuatoriano sostiene un paro nacional frente a las medidas antipopulares del presidente Daniel Noboa, el mismo que ordenó el asalto a la embajada de México en Ecuador y que ahora está reprimiendo brutalmente a quienes, en su legítimo derecho a la protesta social, luchan contra el decreto 26, que elimina el subsidio al diésel y encarece la vida de una población cada vez más golpeada por la crisis.

En Ecuador se están violando los derechos humanos y militarizando territorios con un uso desproporcionado de la fuerza. El Estado asesinó al comunero indígena Efraín Fuerez, quien recibió tres impactos de bala. Además, hay detenciones arbitrarias, judicialización de luchadores sociales y el congelamiento ilegal de cuentas bancarias de organizaciones y líderes sociales.

Exigimos el cese a la represión y que se atiendan las justas demandas de las organizaciones indígenas y sociales.

Invitamos a la concentración en solidaridad con el pueblo ecuatoriano, mañana, en Tennyson 217, Polanco, a las 14 horas.

Ecuatorianos en México y la Coordinación de Solidaridad México-Ecuador

Denuncia displicencia de funcionaria ante los 40 años de Móvil Blanco

Alejandra de la Paz Nájera, directora general del Inbal:

Por este medio público me acerco a usted para expresarle mi absoluta incredulidad ante la actitud poco institucional de Nadia López García, coordinadora nacional de Literatura de la institución.

Me acerqué a ella para plantear la posibilidad de que el área a su cargo realizara un acto público de reconocimiento de los 40 años de la revista literaria Blanco Móvil. Esta publicación integró la colaboración aproximada de 4 mil 500 escritores, tanto nacionales como de diferentes países del mundo, con expresiones de diferentes géneros como narrativa, poesía, crónica y ensayo, a lo largo de esos años. Asimismo, han colaborado un centenar de artistas plásticos, pintores y fotógrafos presentando una selección de sus obras.

Realicé varios intentos vía correo electrónico y mensajes por Whatsapp solicitando una contestación a mi petición. El silencio fue la respuesta.

La existencia de una revista literaria a lo largo de tantos años es un hecho poco usual en nuestro país. Este hecho llega a representar una selección de la historia del hacer creativo en México, así como en parte del planeta literario.

Creo que la displicencia de la coordinadora ante este caso habla, a mi entender, negativamente del hacer constructivo institucional. Espero y deseo que esta forma de actuar no ocasione nuevos casos de desinterés y menosprecio hacia otros creadores.